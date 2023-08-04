Мир 04 августа 2023, 16:35 Искусственному интеллекту доверили управлять полетом БПЛА «Валькирия» в США ВВС США: искусственному интеллекту доверили управление беспилотником XQ-58A Valkyrie United States Air Force

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Искусственный интеллект управлял полетом беспилотника XQ-58A Valkyrie («Валькирия») в конце июля. Об этом сообщил сайт Defense News, ссылаясь на Исследовательскую лабораторию американских Военно-воздушных сил.

Полет беспилотника состоялся 25 июля. На протяжении трех часов он находился в воздухе, пролетая над авиабазой Эглин ВВС в штате Флорида. По данным авторов публикации, чтобы отработать алгоритмы управления дроном, потребовались миллионы часов компьютерных симуляций.

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«Искусственный интеллект будет критическим элементом будущих боевых действий и скорости, с которой нам придется понимать оперативную картину и принимать решения», — подчеркнул бригадный генерал Скотт Кейн.

Ранее российские разработчики создали миниатюрный беспилотник весом всего 38 граммов. Как уточнили представители опытно-конструкторского бюро «Беспилотного авиастроения» в беседе с ТАСС, одноразовый дрон-камикадзе будут применять для поражения живой силы противника с помощью боеприпасов армейского образца.