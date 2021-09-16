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    16 сентября 2021, 21:21

    Представители ООН предупредили об опасности искусственного интеллекта

    Арина Бобкова

    Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупредил об опасности искусственного интеллекта. Он предложил запретить его использование, так как оно приводит к нарушению прав человека. Об этом сообщила «Свободная Пресса».

    Политик предложила временно отказаться от технологий слежки в общественных местах и программ, анализирующих поведение людей. По ее словам, из-за сбоя работы данной технологии уже неоднократно были задержаны невиновные люди.

    «Риск дискриминации, связанный с решениями, принятыми с использованием искусственного интеллекта — решениями, которые могут изменить или нанести ущерб жизни людей, — слишком реален. Вот почему необходимы систематическая оценка и мониторинг за системами искусственного интеллекта», — заявила она.