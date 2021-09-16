Представители ООН предупредили об опасности искусственного интеллекта

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупредил об опасности искусственного интеллекта. Он предложил запретить его использование, так как оно приводит к нарушению прав человека. Об этом сообщила «Свободная Пресса».

Политик предложила временно отказаться от технологий слежки в общественных местах и программ, анализирующих поведение людей. По ее словам, из-за сбоя работы данной технологии уже неоднократно были задержаны невиновные люди.

«Риск дискриминации, связанный с решениями, принятыми с использованием искусственного интеллекта — решениями, которые могут изменить или нанести ущерб жизни людей, — слишком реален. Вот почему необходимы систематическая оценка и мониторинг за системами искусственного интеллекта», — заявила она.