«Искусственная проблема»: Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Отказ в выдаче виз российской делегации ООН президент США Дональд Трамп назвал искусственной проблемой. Американский лидер пообещал, что разберется в происходящем.

Российский постпред Василий Небензя обрисовал главе США ситуацию на встрече постоянных представителей стран — членов СБ ООН в Вашингтоне накануне. Его процитировало РИА «Новости».

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Трамп подчеркнул, что некоторые вопросы, которые негативно влияют на репутацию и престиж США, «абсолютно искусственные». Президент Соединенных Штатов, пояснил Небензя, имел в том числе и выдачу виз делегациям, посещающим штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях международной организации.

«Президент, конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить», — заметил дипломат.

Американские визы не выдали нескольким членам российской делегации, которые должны были участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Она прошла в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Разрешение на въезд в США не получили в том числе глава генерального секретариата МИД РФ Сергей Бутин и возглавляющие международные комитеты ГД и Совета Федерации Леонид Слуцкий и Константин Косачев.