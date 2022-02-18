Исключить энергосектор из возможных санкций против России захотели в ЕС

В Евросоюзе задумались об исключении энергетического сектора из нового санкционного списка против России. Ограничения хотят ввести, если ситуация вокруг Украины обострится.

Инициатива об изменении санкций принадлежит Италии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Вслед за ней на такую возможность обратили внимание и другие страны ЕС.

Итальянский премьер-министр Марио Драги вместе с партнерами начал обсуждать пути, которые могут смягчить последствия вероятных антироссийских санкций для европейских государств.

Италия и Германия, указано в материале, хотят защитить банковский сектор, если ограничения против РФ все-таки введут. Итальянские власти якобы предложили сконцентрировать меры на отдельных лицах и не распространять их на широкие слои российской экономики.

Переговоры, заверил Bloomberg, начались после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о готовности ввести санкции против РФ, если она вторгнется на Украину. Энергетический сектор он назвал центральной частью этого пакета.