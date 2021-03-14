Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат обматерил замглавы офиса Зеленского

Украинский нардеп Александр Дубинский, которого исключили из фракции «Слуга народа», нецензурно выругался на замглавы офиса Владимира Зеленского Юрия Костюка. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Дубинский накануне опубликовал на странице в Instаgrаm снимок с изображением своего внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen, с которого убрал зеленые наклейки, символизировавшие его членство в партии «Слуга народа». Депутат выложил фото сразу после партийного съезда, на котором выступал Зеленский. На мероприятии присутствовал и Дубинский.

В подписи к посту он указал: «Должен признать, зеленый — был ошибкой».

В комментариях отметился замглавы офиса президента Украины Юрий Костюк.

«Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?» — написал Костюк.

Дубинский в ответ посоветовал Костюку сходить на три буквы. Замглавы офиса Зеленского ответил ему, что это место уже занято Дубинским, который на нем «прочно и надолго обосновался».

Дубинский ранее попал в санкционный список США за попытку вмешательства в президентские выборы.