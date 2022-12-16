Мир 16 декабря 2022, 13:41 Исключение России из ООН назвали сложной процедурой в парламенте Великобритании

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Исключить Россию из ООН практически невозможно. Об этом накануне заявил член британской палаты общин Лео Доэрти, написал RT.

Он объяснил, как выглядит процедура исключения государства из всемирной организации.

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«Для приостановления членства государства — члена ООН или исключения его из организации требуется, чтобы по рекомендации Совета Безопасности ООН Генеральная Ассамблея приняла соответствующее решение», — сообщил Доэрти.

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При этом он добавил, что если среди 15 членов СБ ООН девять стран проголосуют «за», Россия и Китай наложат вето.

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