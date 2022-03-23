Исключение России из G20 по требованию США назвали «невозможным»

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Белый дом намерен проконсультироваться с партнерами по вопросу исключения России из G20. Его слова прокомментировал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, написал RT.

«Сейчас США прилагают все усилия для того, чтобы добиться или обозначить изоляцию России на мировой арене. Их позиция заключается в том, что все международные структуры, форматы должны каким-то образом избавляться от российского участия, а „Большая двадцатка“ не исключает», — пояснил политолог.

По словам Лукьянова, нельзя представить, каким образом исключение России из G20 может быть реализовано на практике, поскольку ее официального членства там не существует. Можно говорить о бойкоте, когда все страны отказываются иметь дело с российскими представителями, однако осуществить на практике это невозможно. Такие страны как Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция вряд ли пойдут на это, заключил политолог.