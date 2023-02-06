Мир 06 февраля 2023, 00:54 Искателям особняков Лукашенко предложили в них заселиться Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт предложила искателям особняков президента в них въехать РИА «Новости»

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Пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что те, кто распространяют фейки про его иностранную недвижимость, должны их найти и заселиться туда. Ее слова привело агентство БелТА.

«Что касается особняков, капиталов и так далее… Вы знаете, на все эти вопросы наш президент ответил уже очень давно. <…> Если они найдут этот самый особняк, пусть заселяются в него хоть завтра», — сказала Эйсмонт.

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Александр Лукашенко находился с визитом в ОАЭ с 25 по 30 января. После прошедшего визита белорусского лидера в Сети появилась фейки о том, что у него за границей есть особняки.

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По словам пресс-секретаря Лукашенко, большинство из тех, кто пытается найти «засекреченное» имущество белорусского президента, на самом деле ничего не ищет, а только пишет о нем.

Ранее Эйсмонт также объяснила участие в официальном диалоге республики с ОАЭ старшего сына Александра Лукашенко Виктора. Она напомнила, что выстраивание отношений Белоруссии и ОАЭ было поручено курировать Виктору Лукашенко.