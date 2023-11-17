Мир 17 ноября 2023, 13:46 Иск Турции в МУС против Нетаньяху назвали бесперспективным Посол Бен Цви указал на бесперспективность иска Турции против Нетаньяху в МУС Chen Junqing/XinHua

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Выдвинутый против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд иск ни к чему не приведет, у него нет никаких перспектив. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Я считаю, что это невероятно, потому что это сразу приведет к подобным искам против других стран», — отметил он.

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По словам дипломата, несколько государств могли бы последовать примеру Турции и тоже обратиться в суд в Гааге с исками. Какие именно страны пошли бы на этот шаг, Бен Цви не озвучил.

Ранее правящая турецкая партия обвинила премьер-министра Израиля в геноциде палестинцев в секторе Газа. Адвокат фракции Метин Кюлюнк назвал Нетаньяху «Гитлером XXI века» и призвал судить его за преступления против человечности, совершенные в палестинском анклаве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 ноября призвал Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа и заключить мирный договор. Он предложил использовать в качестве площадки для переговоров конференцию с участием всех стран региона.