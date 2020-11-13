Иск Трампа о подсчете бюллетеней удовлетворил суд в Пенсильвании

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск из-за незаконности подсчета голосов по почте в Пенсильвании. В итоге Апелляционный суд штата удовлетворил жалобу.

Причиной иска стали бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность. По законам штата, граждане могли подтвердить подлинность бюллетеней в течение шести дней после голосования. Но госсекретарь Пенсильвании Кэти Буквар отодвинула этот срок на три дня до 12 ноября.

«Суд постановляет, что ответчик Кэти Буквар на своей должности секретаря штата не имела полномочий направлять окружным избирательным комиссиям указания об изменении дедлайна <…> для удостоверения личности некоторых избирателей», — постановила судья Мэри Ханна Ливитт. Распоряжение опубликовал телеканал Fox.

Несмотря на удовлетворение иска, речь идет о небольшом количестве бюллетеней. Более того, эти голоса не учли в официальном подсчете, пишет газета Philadelphia Inquirer. Джо Байден сейчас опережает соперника на 54 тысячи голосов.

Выборы нового президента США прошли 3 ноября. Пока официального оглашения результатов не было. По предварительным подсчетам, лидером гонки является Байден. Однако Трамп пока не намерен признавать свое поражение.