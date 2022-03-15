Иск против Meta подали в ЮАР из-за «злоупотребления положением»

Против компании Meta подала в суд комиссия по вопросам конкуренции ЮАР. Причиной искового заявления стало «злоупотребление доминирующим положением» в стране соцсетью Facebook и мессенджером WhatsApp. Комиссия ожидает наложения «максимального штрафа» в отношении Meta.

«Комиссия по вопросам конкуренции подала иск в суд по делам конкуренции для судебного преследования <…> Meta Platforms Inc и подконтрольных ей WhatsApp Inc и Facebook ЮАР за злоупотребление доминирующим положением», — сказано в заявлении комиссии, фрагмент которого цитирует РИА «Новости».

Как ожидает комиссия, суд наложит на Meta штраф, равнозначный 10% от совокупного оборота средств компании.

Решение передать дело в суд связано, в том числе, с ситуацией 2020 года, следует из данных комиссии. Тогда Meta (в то время еще компания Facebook) собиралась лишить государственную платформу GovChat возможности использовать интерфейс WhatsApp Business API. С жалобой по этому вопросу к комиссии обратились представители платформы. Это произошло в ноябре 2020 года.

Владеющая социальными сетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp компания Meta ранее заявила об изменении своей редакционной политики. Она временно разрешила для жителей некоторых стран публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

После этого Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram в России. Решение вступило в действие в полночь 14 марта.

Поведение Meta возмутило даже иностранных экспертов. Директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс написал, что происходящее — это живое напоминание того, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью, и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Меtа заигралась с манипулированием и пытается дистанцироваться от своих ошибок.