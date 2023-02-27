Мир 27 февраля 2023, 03:04 Исинбаева и компании Пригожина попали в санкционный список Зеленского Зеленский ввел санкции против Исинбаевой и компаний бизнесмена Пригожина Кинопоиск

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Под санкции президента Украины Владимира Зеленского попали российские спортсмены и организации бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В списке значится олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и ряд других представителей спорта. Указ главы государства опубликован на его официальном сайте.

Помимо компаний, основанных Пригожиным, под санкции попали связанные с ним структуры — «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «Комбинат питания», «Федеральное агентство новостей», «ЧВК Вагнер центр». Санкции введены сроком на 10 лет. Бизнесмен находится под ограничительными мерами СНБО Украины с октября 2022 года.

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Также в списке оказались пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против россиян 26 февраля. Президент подписал три указа для реализации решений Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский потребовал от Верховной рады утвердить санкции против всех банков России. В СНБО решили ввести ограничения сроком на 50 лет против всех финансовых организаций, «зарегистрированных или имеющих местонахождение в РФ, в том числе против Центробанка России», сообщило ИА НСН.