Исходный код интернета пустили с молотка за 5,4 миллиона долларов

Детище британского ученого Тима Бернерса-Ли, который создал Всемирную паутину, продали на аукционе. На торги он выставил исходный код для разработки интернета.

Лот ушел с молотка в формате виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT). За него заплатили 5,4 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Sotheby’s.

Торги по World Wide Web шли онлайн с 23 по 30 июня. Стартовая цена была порядка тысячи долларов.

Исходный код интернета оказался для Sotheby’s «первым рожденным в цифровой среде артефактом, выставленным на торги».

Бернерс-Ли заметил, что, когда выставлял актив на аукцион в виде NFT-токена, вспомнил события 30-летней давности. В тот период ученый как раз взялся за написание алгоритма. С тех пор Сеть, по его словам, претерпела колоссальные изменения.

Цифровой сертификат NFT прикрепляют к уникальному объекту. Токен уникален, его нельзя подделать или заменить другим. Технология NFT появилась в 2017 году. За время ее существования уже продали более пяти миллионов токенов.