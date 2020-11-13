«Исход выборов ясен»: Цукерберг заявил, что Байден станет президентом США
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время онлайн-встречи с сотрудниками своей компании заявил о вероятной победе Джозефа Байдена на выборах президента США, информирует BuzzFeed.
Предприниматель публично заявил, что демократ будет следующим президентом Штатов. Отмечается, что ранее у миллиардера с политиком были напряженные отношения, пишет «МИР 24».
«Я считаю, что исход выборов ясен и Байден станет нашим следующим президентом. Люди должны быть уверены в том, что выборы были справедливыми. Это касается тех, кто проголосовал за Трампа», — подчеркнул Цукерберг.
Выборы лидера США завершились 3 ноября. Результат до сих пор не объявлен, так как избиркомы досчитывают «почтовые» голоса. На данный момент, отрыв кандидата от демократов Байдена от нынешнего президента Шатов Дональда Трампа превысил пять миллионов голосов.