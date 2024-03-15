Мир 15 марта 2024, 07:09 Исход украинского конфликта решат в ближайшие месяцы — Боррель Глава евродипломатии Боррель: весна и лето станут решающими для Украины РИА «Новости»

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Решающими для исхода конфликта на Украине станут ближайшие месяцы. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил после встреч в Вашингтоне, что Россия пойдет в наступление этим летом. Его процитировало агентство Reuters.

«Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дождаться результатов следующих выборов в США», — сказал он.

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По мнению главы евродипломатии, весна и лето определят исход кампании. Он призвал американских политиков как можно скорее оказать Украине всю необходимую помощь. Евросоюз, по словам Жозепа Борреля, тоже занялся наращиванием потенциала военной промышленности.

Страны Европы на протяжении долгих лет урезали расходы на оборону, поэтому развитие их военно-промышленного комплекса займет десятилетия. Об этом заявил генеральный директор аэрокосмической компании Dassault Aviation Эрик Трапье