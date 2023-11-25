Мир 25 ноября 2023, 13:59 Ищут пути отхода. Признание Украины о переговорах с Россией оценили в Госдуме Депутат Слуцкий: Украине нужно вернуться к переговорам с учетом реалий РИА «Новости»

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Украина ищет пути отхода из конфликта с Россией. Киевскому режиму необходимо вернуться к переговорному процессу, но уже с учетом нынешних территориальных реалий. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Леонид Слуцкий.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Он сказал, что боевые действия могли завершиться весной 2022 года, но в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и призвал Украину «просто воевать».

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«Неонацистский режим начал искать пути отхода, это очевидно. На переговорный путь вернуться еще не поздно, Россия неоднократно говорила, что готова к этому. Но теперь — только с учетом территориальных реалий», — сказал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что сам Арахамия признал очевидное: Украине приказали выйти из переговорного процесса, чтобы не допустить разрушения антироссийского проекта Запада.

«Тогда мирный договор уже подготовили, было нужно его лишь подписать. В знак доброй воли Россия отвела войска с Черниговского и Киевского направлений. Но кукловоды Украины совершили провокацию в Буче и заявили о готовности одержать победу на поле боя», — вспомнил депутат.

Также Арахамия заявил, что любые договоренности с Россией должны пройти через референдум. При этом он подчеркнул, что Запад не требовал от страны проведения выборов президента, поэтому в 2024 году выборной процедуры не будет.