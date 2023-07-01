Мир 01 июля 2023, 11:35 «Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские». Медведев — о желании Польши разместить у себя ядерное оружие Зампред Совбеза Медведев: размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением

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Размещение в Польше ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing грозит его применением. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в сейчас в правительстве Польши собрались «патентованные дегенераты», а руководят ими и принимают решения «маразматики за океаном». С учетом этого, размещение ядерного оружия на польской территории может обернуться его применением.

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«Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, увы», — написал Медведев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании республики разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе НАТО Nuclear Sharing. Она позволяет США располагать свое ядерное оружие в государствах, не обладающих им. По его словам, идея продиктована намерением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.