14 декабря 2022, 02:48
«Исчезновение» Украины из трендов в Twitter возмутило офис Зеленского
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: тема «конфликт на Украине» исчезла из Twitter
Политика популярной соцсети Twitter в отношении украинского кризиса изменилась в худшую сторону. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем официальном аккаунте. Теперь пользователи с украинским номером телефона не могут авторизоваться на площадке.
«Тема „конфликта на Украине“ исчезла из трендов Twitter», — пожаловался он.
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Подоляк считает, что во всем виноват новый владелец соцсети Илон Маск. Предприниматель закрыл сделку на 44 миллиарда долларов в октябре.
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Тогда он пообещал отказаться от жесткой цензуры и разблокировать ранее замороженные аккаунты. В итоге рэпер Канье Уэст, экс-президент США Дональд Трамп и другие известные персоны смогли получить доступ к своим профилям.
Ранее сообщалось, что с 12 декабря Twitter возобновил продажу подписки Blue, которая дает пользователям ряд преимуществ. К примеру, их профиль показывается выше других в поисковой выдаче. Кроме того, аккаунтам с синей галочкой разрешено публиковать длинные ролики.
Украина
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