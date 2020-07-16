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    16 июля 2020, 17:32

    Исчезновение главы Калмыкии опровергли в правительстве

    Дарья Морозова

    Правительство Калмыкии отрицает исчезновение главы республики Бату Хасикова. Об этом сообщил Daily Storm.

    Хасиков просто находится в отпуске и никуда не пропадал, рассказали чиновники. «Насколько я знаю, он — в отпуске. Я поддерживаю связь с главой республики и вчера разговаривал с ним по телефону», — пояснил его заместитель Сангаджи Тарбаев.

    Ранее стало известно, что Хасиков выразил желание внести изменения в местную конституцию — Степное Уложение.