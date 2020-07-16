Исчезновение главы Калмыкии опровергли в правительстве

Хасиков просто находится в отпуске и никуда не пропадал, рассказали чиновники. «Насколько я знаю, он — в отпуске. Я поддерживаю связь с главой республики и вчера разговаривал с ним по телефону», — пояснил его заместитель Сангаджи Тарбаев.

Ранее стало известно, что Хасиков выразил желание внести изменения в местную конституцию — Степное Уложение.