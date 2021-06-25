IСАО не может начать расследование по борту Ryanair в Минске

Расследование посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске комиссией Международной организации гражданской авиации (ICAO) не началось из-за отсутствия необходимых документов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель России в организации Сергей Гудков.

Он пояснил, что пока секретариат ICAO опубликовал промежуточный доклад для понимания того, что произошло с посадкой борта. Никаких выводов даже предварительных в нем не содержится.

«Комиссия пока не может приступить к расследованию, так как пока еще не получены все необходимые документы», — уточнил Гудков.

Он подчеркнул, что ICAO запросила все страны, которые имели отношения к посадке борта, представить данные по этому событию, но ответа пока нет. Рабочий документ члены совета организации обсудят в ближайшую пятницу.

На минувшей неделе секретариат ICAO заявил, что выпуск итогового доклада по посадке самолета Ryanair в Минске выйдет во время следующей сессии организации, которая начнется 13 сентября.

Следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска 23 мая, когда диспетчеры воздушной гавани сообщили о заложенном на борту взрывном устройстве. Они пояснили, что получили анонимное сообщение по электронной почте. После посадки сотрудники белорусских спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Белоруссии канал признали экстремистским, а его авторы объявили в международный розыск. Вместе с Протасевичем задержали сопровождавшую его россиянку Софию Сапегу.

Евросоюз обвинил власти Белоруссии в принудительной посадке борта. После этого белорусским авиакомпаниям запретили заходить в воздушное пространство Европы. Авиаперевозчикам ЕС рекомендовали отказаться от полетов над республикой. Также, Минску пообещали жесткие санкции за нарушение международных авиационных норм.

ICAO объявило, что проведет собственное расследование посадки самолета 28 мая. Совет организации выразил обеспокоенность в связи с произошедшим и решил выяснить все обстоятельства случившегося.