Ирвин Уэлш допустил выход третьей части «На игле»

Шотландский писатель Ирвин Уэлш заявил, что хотел бы попросить режиссера Дэнни Бойла заняться разработкой третьей части фильма «На игле». Об этом он рассказал автору подкаста Anything Goes Джеймсу Инглишу.

В ходе разговора писатель заявил, что хотел бы, тоже получить «Святую Троицу», приведя в пример трилогию «Крестного отца» и «Терминатора».

Актера из второй части «На игле» застрелили возле собственного дома Подробнее

При этом Уэлш отметил, что работу над новой картиной нужно начинать как можно скорее.

«Нам потребовалось достаточно много времени, чтобы подготовить вторую часть. Герои будут в доме престарелых к тому времени, когда мы приготовим третий фильм», — заявил он.

Роман «На игле» вышел в печать в 1993 году. Через три года режиссер Дэнни Бойл перенес историю друзей-наркоманов на экран. В главных ролях снялись тогда никому неизвестные Юэн Макгрегор, Роберт Карлайл и Джонни Ли Миллер. Фильм приобрел статус культового.

Вторая часть «T2: Трейнспоттинг» вышла через 21 год. Основой картины стал роман Уэлша «Порно». Повзрослевшие актеры вернулись к своим героям.

В данный момент о героях есть еще два романа: «Мальчики на дозе», где рассказывается о предыстории, когда герои еще только начинали свое знакомство с наркотиками, и «Резьба по живому» — роман посвященный другу наркоманской компании психопату и алкоголику Роберту Карлайлу, известному, как Бегби.

По словам Уэлша именно Бегби должен стать главным героем новой картины.

«Это просто просто короткий 90-минутный фильм о том, как он сходил с ума», — пояснил он.

Весной этого года одного из актеров фильма «T2: Трейнспоттинг» Брэдли Уэлша застрелили около его дома в Эдинбурге. Известно, что убитый занимался боксом и тесно общался с писателем и своим однофамильцем Ирвином Уэлшем. Именно последний и предложил ему принять участие в съемках второй части картины.