Мир 20 февраля 2023, 10:15 Иррациональная ненависть Европы к России перекрыла путь к переговорам по Украине — китайский ученый Global Times: Европа погрязла в ненависти к России и это помешало переговорам РИА «Новости»

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Конфронтация Европы с Россией помешала провести переговоры и завершить конфликт на Украине, который повлиял на весь мир. Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун заявил об этом Global Times.

«Европа сейчас погрязла в иррациональной ненависти и антагонизме по отношению к России. <…> С таким настроем трудно посадить Россию за стол переговоров», — заявил он.

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На 59-й Мюнхенской конференции по безопасности директор канцелярии комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая Ван И анонсировал выход документа о политическом урегулировании российско-украинского кризиса. КНР предложит свой вариант решения проблемы — провести переговоры, так как вооруженный конфликт затянулся на год, плохо повлиял на глобальную безопасность и экономику.

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Усилия Китая поддержали представители некоторых западных стран, например министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже заявил, что, несмотря на расширение военной помощи киевскому режиму, конечная цель — добиться проведения переговоров. Однако при нынешней позиции Запада это невозможно, предупредил президент неправительственного аналитического центра Китая и глобализации Ван Хуйяо. Он сказал, что США и некоторые страны Европы решили продолжить снабжать Украину вооружением, а это еще сильнее спровоцирует Россию и затянет вооруженный конфликт.