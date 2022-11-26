Мир 26 ноября 2022, 04:34 Ирландцы устроили протест из-за украинских беженцев Irish Mirror: жители Дублина устроили протест из-за украинских беженцев РИА «Новости»

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Жители Дублина устроили акцию протеста из-за размещения в городе украинских беженцев. В центре ирландской столицы собрались сотни человек, сообщило издание Irish Mirror.

Ирландцы вышли на протест в центральном районе Ист-Уолл. Они заявили о своем несогласии с решениями правительства. Как пояснили авторы статьи, местные власти хотят разместить 380 беженцев в одном из старых зданий, переоборудованном под эти цели. Жителей города не устраивает «концентрация такого количества беженцев» в этом месте.

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Согласно данным Департамента интеграции Дублина, сейчас в здании проживают 100 приезжих с Украины. Причем все эти люди являются одинокими мужчинами. Предполагается, что остальные украинцы приедут вместе с семьями.

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К протестующим вышли министр интеграции Ирландии Родерик О’Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью. Они заявили, что решение о размещении людей приняли в связи с чрезвычайной международной ситуацией. Ситуацию назвали кризисной.

На территорию Ирландии уже приехали более 62 тысяч украинских беженцев. Местные власти ожидают, что их количество может вырасти до 72 тысяч к концу декабря.