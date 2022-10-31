Ирландцы пожаловались на «уничтожение» туризма из-за украинских беженцев | 360°

Мир 31 октября 2022, 03:59 Ирландцы пожаловались на «уничтожение» туризма из-за украинских беженцев Irish Examiner: размещение беженцев с Украины в отелях Ирландии уничтожает туризм в стране Unsplash

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Размещение беженцев с Украины в отелях Ирландии уничтожает туристическую сферу страны. Об этом заявило издание The Irish Examiner.

Журналисты рассказали о ситуации, сложившейся на юге графства Керри. Там украинским беженцам выделили в местных гостиницах 3741 койко-место. Размещение приезжих снизило возможности туристической сферы сразу на 40%, так как у отелей стало меньше номеров для путешественников. Еще одной проблемой стало то, что теперь в бюджеты поступает меньше денег от туризма.

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Как подчеркнули авторы статьи, местным властям не предоставляют заранее информации о прибытии очередной группы беженцев. О приезде украинцев они узнают только в тот момент, когда автобусы уже «подъезжают к дверям гостиниц». Отельер и член местного совета Найл О’Каллаган призвал составить четкий план для переселения тех, кто ищет убежища.

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Ранее социологическая компания Ipsos провела опрос среди ирландцев. Она выяснила, что порядка 61% местных жителей обеспокоены слишком большим наплывом беженцев с Украины. В опросе участвовали около 1200 человек.