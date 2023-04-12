12 апреля 2023, 14:31
Ирландцы накануне визита Джо Байдена подбросили на кладбище самодельные бомбы
Полиция перед визитом Байдена и Сунака нашла на кладбище в Северной Ирландии бомбы
Неизвестные подбросили на кладбище в городе Лондондерри четыре самодельные бомбы. Помощник главного констебля Бобби Синглтон заявил на сайте полиции Северной Ирландии, что расследованием займется отдел по борьбе с терроризмом.
Похожее на самодельную бомбу устройство нашли на кладбище утром 11 апреля и вызвали правоохранителей. Неподалеку полицейские заметили еще три устройства, обезвредили и передали на экспертизу.
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Синглтон связал это с нападением на полицейские машины — неизвестные бросили в них бутылки с зажигательной смесью, камни и бутылки. Никто не пострадал.
«Обнаружение этих устройств стало еще одним зловещим и тревожным событием. <…> Теперь это расследование возглавят коллеги из отдела по расследованию терроризма», — сказал он.
Нападения произошли накануне визита президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака с 11 по 14 апреля, сообщили «Известия». В эти же дни в стране начались выступления в честь 25-й годовщины подписания Белфастского соглашения, которое обсудят политики.
Полиция предупредила жителей о возможных провокациях, а MI5 повысила уровень террористической угрозы в Северной Ирландии.
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