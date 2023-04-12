Мир 12 апреля 2023, 14:31 Ирландцы накануне визита Джо Байдена подбросили на кладбище самодельные бомбы Полиция перед визитом Байдена и Сунака нашла на кладбище в Северной Ирландии бомбы Unsplash

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Неизвестные подбросили на кладбище в городе Лондондерри четыре самодельные бомбы. Помощник главного констебля Бобби Синглтон заявил на сайте полиции Северной Ирландии, что расследованием займется отдел по борьбе с терроризмом.

Похожее на самодельную бомбу устройство нашли на кладбище утром 11 апреля и вызвали правоохранителей. Неподалеку полицейские заметили еще три устройства, обезвредили и передали на экспертизу.

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Синглтон связал это с нападением на полицейские машины — неизвестные бросили в них бутылки с зажигательной смесью, камни и бутылки. Никто не пострадал.

«Обнаружение этих устройств стало еще одним зловещим и тревожным событием. <…> Теперь это расследование возглавят коллеги из отдела по расследованию терроризма», — сказал он.

Нападения произошли накануне визита президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака с 11 по 14 апреля, сообщили «Известия». В эти же дни в стране начались выступления в честь 25-й годовщины подписания Белфастского соглашения, которое обсудят политики.

Полиция предупредила жителей о возможных провокациях, а MI5 повысила уровень террористической угрозы в Северной Ирландии.