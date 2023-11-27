Мир 27 ноября 2023, 14:17 Ирландскому писателю Полу Линчу вручили Букеровскую премию — 2023

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Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом одной из самых престижных наград в мире английской литературы — Букеровской премии. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт премии.

Как написало ИА НСН, жюри отметили роман-антиутопию Линча, в которой рассказывается о жизни женщины-микробиолога, участвующей в протестах после ареста мужа.

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Пол Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Ему вручили статуэтку и 50 тысяч фунтов стерлингов.