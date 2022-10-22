Ирландское правительство попросило украинских беженцев искать другую страну | 360°

Мир 22 октября 2022, 02:31 Ирландское правительство попросило украинских беженцев искать другую страну Ирландский министр О'Горман: беженцам с Украины, возможно, придется спать на улице РИА "Новости"

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Украинским беженцам, заполонившим улицы Дублина и других городов Ирландии, возможно, придется спать на улице. Об этом в эфире радио RTE заявил министр по делам детей и молодежи страны Родерик О'Горман.

По словам политика, власти уже связались с посольством Украины и рассказали об истощившихся возможностях размещать беженцев. Это связано с отсутствием свободного жилья.

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О’Горман подчеркнул, что в первую очередь размещать будут наиболее уязвимые категории граждан.

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Министр рассказал, что Дублин не может гарантировать принять всех уже на следующей неделе. В связи этим украинцам, находящимся в других странах Евросоюза, лучше оставаться там или искать другую страну для пребывания.

На сегодняшний день в Ирландии находятся 42 тысячи украинцев и 16 тысяч тех, кто просит об убежище, сообщили на сайте RTE.

Ранее сообщалось, что Великобритания решила свернуть жилищную программу помощи беженцам с Украины.