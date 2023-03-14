Мир 14 марта 2023, 06:17 Ирландский парламентарий назвал главное условие для обеспечения глобальной стабильности Депутат Европарламента Уоллес: мир и стабильность не настанут, пока существует НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

НАТО и глобальная стабильность являются взаимоисключающими понятиями. Пока существует Североатлантический альянс, мира не достичь, заявил в своем Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.

Он обратил внимание подписчиков на то, что конфликт на Украине продолжился, погибли многие тысячи людей, но НАТО не стремится остановить бои и урегулировать ситуацию. Североатлантический альянс наоборот отправил в Киев бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, задача которого — подлить масла в огонь и не допустить заключения мирного соглашения.

Реклама

«Не будет мира и стабильности, пока существует НАТО», — написал Мик Уоллес.

Реклама

Борис Джонсон побывал в Киеве в январе, а с начала спецоперации нанес на Украину четыре визита. Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник назвал последнюю поездку пиар-акцией, попыткой британского политика напомнить о себе на фоне неудач нынешнего премьер-министра Великобритании Риши Сунака.