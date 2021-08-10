Ирландские ученые обнаружили неожиданное свойство кишечных бактерий

Кишечные бактерии помогают замедлить ухудшение памяти и других когнитивных функций с возрастом. К такому выводу пришли ученые из университетского колледжа Корка (Ирландия), написал «Ридус» со ссылкой на журнал Nature Aging.

Исследователи провели эксперимент на молодых и старых мышах. Кишечную микробиоту молодых особей трансплантировали старым, после чего проверили их когнитивные способности и работу иммунной системы. Результаты показали, что полезные кишечные бактерии не только укрепляют иммунитет пожилых мышей, но и улучшают их память, внимание и способности к обучению.

«Это исследование еще раз демонстрирует важность микробиома кишечника во многих аспектах нашего здоровья. Возможно, в будущем мы сможем использовать кишечные бактерии в качестве терапевтического средства для поддержания здоровья мозга», — заявил профессор, директор APC Microbiome Ireland Пол Росс.

Несмотря на результаты, пока рано рассчитывать на то, что старение мозга можно будет замедлить только с помощью полезных кишечных бактерий. Ученым необходимо проводить дальнейшие испытания с людьми.