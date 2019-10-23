  • Ирландка почти месяц жила с трупом парня и маскировала запах ароматическими свечами

    23 октября 2019, 18:25

    Анастасия Карпеева

    Ирландка на протяжении трех недель жила с трупом парня в городе Баллимина. Все это время женщина маскировала запах разложения ароматическими свечами. Об этом сообщил сайт Life.ru.

    Анжела Ирвин жила с разлагающимся телом своего любовника еще на протяжении трех недель после его смерти. Труп 40-летнего мужчины все это время лежал в спальне пары. Женщина говорила родственникам погибшего, что он лежит с больной спиной. Трупный запах она маскировала ароматическими свечами.

    В один момент брат мужчины ворвался в квартиру и обнаружил, что тело в спальне уже сильно разложилось. Вскрытие показало, что причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами. Родственников возмутило то, как Анжела Ирвина отнеслась к возлюбленному после его смерти.

    «Она держала моего сына там, будто он кусок гниющего мяса. Я не могу дотронуться до его волос или попрощаться с ним. Теперь до конца жизни я останусь разбитой этим горем», — рассказала мама погибшего.

    В результате суд приговорил Ирвин к двум годам лишения свободы.