Мир 03 декабря 2022, 23:06 Ирландия жестко ответила на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву Ирландский политик Макнамара призвал фон дер Ляйен «не раздувать» конфликт на Украине Unsplash

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Евросоюз должен сменить воинственную риторику в отношении России и помочь мирному урегулированию конфликта на Украине, сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен ирландский политик Майкл Макнамара. Его заявление передал телеканал Oireachtas TV.

Фон дер Ляйен приняла участие в заседании парламента в Дублине. Она призвала правительство Ирландии поддержать Украину и правительство Владимира Зеленского. Однако главу Еврокомиссии жестко раскритиковали.

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«Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны», — отметил Макнамара.

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Политик напомнил фон дер Ляйен один из главных принципов Евросоюза — содействие миру. Однако позиция Брюсселя демонстрирует обратное.

Ранее Зеленский высказался о соглашении ЕС по потолку цен на российскую нефть. По его словам, 60 долларов за баррель — это «несерьезная» мера.