Ирландия приветствовала решение РФ перенести район учений флота

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал решение РФ перевести район будущих учений ВМС страны за пределы ирландской исключительной экономической зоны. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

Ковени рассказал, что на этой неделе он написал министру обороны России Сергею Шойгу и попросил того пересотреть решение о проведении военно-морских учений у побережья Ирландии.

«Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ», — сообщил министр.

Ранее он также сообщал, что уведомил россйиского посла о том, что учения РФ близ побережья Ирландии не приветствуются. По его словам, Россия уведомила страну о том, что в 240 километрах от побережья будет проводить учения ВМФ.

В свою очередь посол РФ в Ирландии Юрий Филатом рассказал, что Россия решила перенести район предстоящих учений в Атлантике в ответ на просьбу правительства государства и не мешать местным рыбакам.

При этом в интервью РИА «Новости» посол подчеркнул, что РФ уведомила Ирландию, что учения не представляют никакой угрозы. Они проводятся в регионе ежегодно и ранее не вызывали проблем.