Ирану пригрозили санкциями в случае поставок беспилотников России

Если власти Ирана решат поставить России беспилотники, США рассмотрят введение санкций против обеих стран, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател. По его словам, российские должностные лица проходили подготовку в рамках соглашения о передаче летательных аппаратов, сообщил ТАСС.

«Позвольте мне ясно дать понять: мы будем активно обеспечивать соблюдение всех санкций США в отношении как российской, так и иранской торговли оружием», — отметил Пател. Он добавил, что недавно российской стороне якобы передали демонстрационный образец беспилотника иранского производства. По информации Госдепа, россияне проходили обучение в Иране в рамках готовящейся сделки по приобретению оружия.

В июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы планирует поставить России беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он добавил, что речь идет о нескольких сотнях экземплярах. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин не обсуждал такой вопрос ни во время беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с духовным лидером страны Али Хаменеи.