  • Иранцы с криками «Смерть Америке» сожгли флаг США. Видео

    04 ноября 2019, 22:29

    Светлана Степанова

    Несколько тысяч иранцев собрались возле здания старого посольства США на митинг в честь 40-летия захвата американской дипмиссии. Глава армии Ирана назвал Штаты ядовитым скорпионом, который намерен причинить вред его стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

    После иранской исламской революции в 1979 году был совершен захват посольства США, которое назвали «логовом шпионом». Тогда в течение 444 дней в заложниках удерживались 52 гражданина Соединенных Штатов.

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    Агентство со ссылкой на государственные СМИ Ирана сообщили, что в толпе появились израильские и американские флаги, а также плакаты с изображением президента Дональда Трампа. Все это было сожжено. Марши протеста и митинги прошли приблизительно в тысяче общин по всей территории Ирана.

    «Наша борьба с Америкой ведется за нашу независимость, за то, что мы не подчиняемся запугиванию, за ценности, убеждения и нашу религию», — произнес во время митинга возле здания бывшего посольства генерал-майор армии Абдолрахим Мусави.

    Он назвал США «ядовитым скорпионом», который будет жалить и не остановится, «если его не сокрушить».

    Правительство США заявило: в течение 40 лет правительство Ирана преследовало «ни в чем неповинных гражданских лиц» и использовало их в качестве «пешек в своих неудавшихся международных отношениях». Такие формулировки озвучила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Она пообещала продолжение «сокрушительных санкций» до тех пор, пока Иран не откажется от своего враждебного поведения.

    В МИД страны назвали бесполезными новые санкции США.

    «Пристрастие Вашингтона к односторонним мерам показывает его беспомощность и неумение пользоваться дипломатией», — заявили иранские дипломаты.