Иранцы с криками «Смерть Америке» сожгли флаг США. Видео

После иранской исламской революции в 1979 году был совершен захват посольства США, которое назвали «логовом шпионом». Тогда в течение 444 дней в заложниках удерживались 52 гражданина Соединенных Штатов.

США ввели дополнительные санкции против Ирана Подробнее

Агентство со ссылкой на государственные СМИ Ирана сообщили, что в толпе появились израильские и американские флаги, а также плакаты с изображением президента Дональда Трампа. Все это было сожжено. Марши протеста и митинги прошли приблизительно в тысяче общин по всей территории Ирана.

«Наша борьба с Америкой ведется за нашу независимость, за то, что мы не подчиняемся запугиванию, за ценности, убеждения и нашу религию», — произнес во время митинга возле здания бывшего посольства генерал-майор армии Абдолрахим Мусави.

Он назвал США «ядовитым скорпионом», который будет жалить и не остановится, «если его не сокрушить».

Правительство США заявило: в течение 40 лет правительство Ирана преследовало «ни в чем неповинных гражданских лиц» и использовало их в качестве «пешек в своих неудавшихся международных отношениях». Такие формулировки озвучила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Она пообещала продолжение «сокрушительных санкций» до тех пор, пока Иран не откажется от своего враждебного поведения.

В МИД страны назвали бесполезными новые санкции США.

«Пристрастие Вашингтона к односторонним мерам показывает его беспомощность и неумение пользоваться дипломатией», — заявили иранские дипломаты.