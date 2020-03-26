Иранцам запретили перемещаться по городам из-за коронавируса

«Этот план предусматривает, что в тот или иной город могут возвращаться лица, которые проживают там. Тому, кто не проживает, не будет позволено въехать в город», — заявил представитель национального штаба Хосейна Зольфагари.

Граждане, которые в настоящее время находятся в пути, обязаны вернуться в город проживания без остановок.

Запрет затрагивает все виды пассажирских перевозок: железнодорожные, автомобильные и авиа.