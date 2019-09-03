Иранца уличили в свадьбе с 9-летней девочкой. Власти потребовали отменить брак

«Под давлением общественности власти Ирана распорядились, чтобы исламский суд округа Бахмай отменил этот брак. Теперь государственные СМИ ложно утверждают, что мужчине 22 года, а не 28! Но они признают, что девочке всего девять лет», — написал Тагвей.

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Журналист также обнародовал имя человека, который взял себе в жены ребенка. Этого мужчину якобы зовут Милад Чешани, он боец народного ополчения Басидж, которое входит в Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным Тагвея, Чешани связался со СМИ, которые распространили информацию о его браке с ребенком, заявил, что этот возмутительный союз является временным, а также угрожал журналистам.

Согласно иранским законам, девушка может вступать в брак с 13 лет, а мужчина с 15 лет.