Иранскую зомби-версию Анджелины Джоли освободили из тюрьмы

На днях сообщалось, что 19-летнюю Фатиме приговорили к 10 годам тюрьмы за богохульство. Девушку выпустили под залог после шумихи, поднявшейся в СМИ. К моменту вынесения приговора она уже 15 месяцев находилась в тюрьме.

О сумме залога не сообщается. Деньги выплатила семья осужденной. Другие заключенные по той же статье ранее получали возможность внести залог, однако семья Хишванд до последнего не могла этого сделать.

Девушка получила известность после размещения в Instagram своих отфотошопленных снимков в гриме, где она предстает в образе зомби. При этом она очень похожа на Анджелину Джоли.

Многие предполагали, что она сделала пластические операции, чтобы обрести сходство с голливудской звездой. Фатиме это опровергала, демонстрируя свое настоящее лицо.

Преображение блогерши в основном воспринимали как шутку, однако в октябре 2019 года ее арестовали из-за жалоб общественности. Сейчас Фатиме вернулась к семье в Тегеран.