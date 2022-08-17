Иранскую нефть захотели вернуть на мировой рынок

Иранскую нефть предложили вернуть на мировой рынок. Такое заявление сделал генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс в интервью агентству Bloomberg.

Мировые экспортеры, по словам генсека ОПЕК, заинтересованы в возобновлении официальных поставок иранской нефти. Он уверен, что к нарушению баланса на мировом рынке топлива оно не приведет.

«Мировой рынок достаточно большой, чтобы он мог позволить себе поставки из Ирана. Иран — ответственный поставщик нефти. Полагаю, это в интересах самого Ирана, ОПЕК и более широкого круга участников рынка, чтобы возвращение каждого барреля иранской нефти происходило постепенно. Таким образом, это не сможет повлиять на баланс», — отметил Хайсам аль-Гайс.

Мировые производители нефти, как добавил глава организации, смотрят на ожидаемый рост спроса на топливо с оптимизмом, а «Иран — ключевой и основополагающий член ОПЕК», а также важный поставщик нефти.

Поскольку Тегеран находится под американскими санкциями, он не публикует данные о производстве и экспорте черного золота. В сутки, как полагают аналитики, страна продает до миллиона баррелей.

Хайсам аль-Гайс также считает, что крупная рецессия мировой экономики вряд ли наступит в обозримом будущем, однако этой зимой вероятен энергетический кризис. Он отметил, что во многих странах Европы серьезно выросли расходы на оплату коммунальных услуг, хотя правительства уже предпринимают необходимые меры, чтобы снизить нагрузку на потребителей