Иранского посла вызвали в МИД России из-за ареста россиянки в Тегеране

Посла Ирана в России вызвали в МИД РФ после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Российскую журналистку задержали в Иране. Юлию Юзик заподозрили в шпионаже Подробнее

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — сказала Захарова. Ее процитировал «Интерфакс».

Ранее стало известно о задержании Юзик. По прилете в Тегеран у нее забрали паспорт и обещали вернуть документ только при выезде из страны. Позже в ее номер в отеле ворвались силовики и задержали. Гражданку РФ обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Сейчас она находится в тюрьме. Ее разрешили сделать лишь один минутный телефонный звонок. Суд над Юлией пройдет в субботу, 5 октября. Россиянке грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее Юлия Юзик работала в Иране корреспондентом. Она написала книгу «Невесты Аллаха». В ней о журналистка рассказала о женщинах, решивших стать смертницами.