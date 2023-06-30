Мир 30 июня 2023, 20:35 Иранским женщинам разрешили посещать футбольные матчи Высший совет нацбезопасности Ирана дал женщинам право посещать футбольные матчи РИА «Новости»

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Иранским женщинам впервые за 44 года позволили посещать спортивные соревнования на стадионах. Такое право им дал высший совет нацбезопасности Ирана. Об этом сообщило агентство ISNA.

«Женщины смогут посещать стадионы. Высший совет национальной безопасности принял это решение. Назначена рабочая группа, ответственная за реализацию проекта», — сказал глава Федерации футбола республики Мехди Таджа.

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Пока женщин начнут пропускать на четыре стадиона в городах Сирджан, Исфазан, Ахваз. Позже подготовят еще один в столице Ирана.

Запрет на посещение спортивных состязаний для женщин начал действовать в 1979 году после Исламской революции. В последнее время ограничения немного ослабили — девушек допускали на стадионы по квотам. Этого добился президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, который потребовал от местной Федерации футбола разрешить допуск женщин на матчи сборной Ирана.