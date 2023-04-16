Мир 16 апреля 2023, 23:55 Иранский суд вынес приговор десяти военным за сбитый украинский Boeing Mizan Online: суд в Иране дал сроки военным из-за крушения украинского Boeing в 2020 году РИА «Новости»

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Иранский суд приговорил к тюремному заключению 10 военных, причастных к крушению украинского пассажирского Boeing 737 в 2020 году. Самолет «Международной авиалиний Украины» был случайно сбит ракетой ПВО, сообщил Mizan Online.

Происшествие случилось в ночь на 8 января 2020 года после взлета лайнера из аэропорта Тегерана. В этот момент армия Ирана наносила удары по американским базам в Ираке в отместку за убийство генерала Касема Сулеймани. Самолет был сбит случайно, оператор ПВО принял его за крылатую ракету.

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Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Командир военных получил 10 лет тюрьмы. Его девять подчиненных приговорены к срокам от года до трех лет. Вердикт вынесен после 20 судебных слушаний и «подробных расследований» в течение трех лет.

Накануне самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Волгоград, вынужденно совершил аварийную посадку в Шереметьево. На борту сработал датчик разгерметизации, впоследствии выяснилось, что это срабатывание было ложным.