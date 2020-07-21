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    21 июля 2020, 20:08

    Иранский президент Хасан Роухани передал послание Владимиру Путину

    Мария Шагиахметова

    В Москве, на встрече министров иностранных дел Ирана и России Мохаммада Джавада Зарифа и Сергея Лаврова, президенту Владимиру Путину было передано послание от иранского лидера Хасана Роухани. Об том сообщило РИА «Новости».

    «Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, и затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел», — сказал Лавров на пресс-конференции с Зарифом.

    Ранее глава МИД России обсудил с послами Азербайджана и Армении военный конфликт на границе двух стран. Дипломаты говорили об обеспечении безопасности на Закавказье и о стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

    Также Лавров недавно провел телефонные переговоры с главой МИДа Кипра. Послы обсудили вопросы двусторонней повестки и поговорили о кипрском урегулировании. Инициатором звонка стал коллега Лаврова Никос Христодулидис. В разговоре дипломаты сделали акцент на реализации программы мероприятий в рамках 60-летия установления партнерских отношений между РФ и Кипром.

    Новости SMI.FM