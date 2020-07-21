Иранский президент Хасан Роухани передал послание Владимиру Путину

«Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, и затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел», — сказал Лавров на пресс-конференции с Зарифом.

Ранее глава МИД России обсудил с послами Азербайджана и Армении военный конфликт на границе двух стран. Дипломаты говорили об обеспечении безопасности на Закавказье и о стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Также Лавров недавно провел телефонные переговоры с главой МИДа Кипра. Послы обсудили вопросы двусторонней повестки и поговорили о кипрском урегулировании. Инициатором звонка стал коллега Лаврова Никос Христодулидис. В разговоре дипломаты сделали акцент на реализации программы мероприятий в рамках 60-летия установления партнерских отношений между РФ и Кипром.