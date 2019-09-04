Иранский министр сравнил Трампа с Таносом

США ввели санкции против космических ведомств Ирана. В ответ на это министр информационных технологий страны Джавад Азари Джахроми назвал американского президента Таносом, злодеем из вселенной Marvel.

Свое мнение по поводу ограничительных мер Джахроми высказал в Twitter, иронично заметив, что в космосе не видны не только США, но и их санкции.

«Вселенная и светлое будущее принадлежат всем, а не некоторым. Хватит изображать Таноса, Дональд Трамп», — подчеркнул министр.

Космические ведомства Ирана попали под санкции США Подробнее

Накануне госсекретарь Майк Помпео заявил, что санкции в отношении иранского гражданского космического агентства необходимы из-за его поддержки и развития баллистической ракетной программы.

Запущенную 29 августа ракету-носитель он назвал серьезной угрозой и предупреждением для международного научного сообщества. Тегеран, подчеркнул Помпео, может разработать систему доставки ядерного оружия.

Ограничения также коснулись исследовательского института астронавтики и центра исследования космоса.

Отношения между Соединенными Штатами и Ираном обострились после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном.