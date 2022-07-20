Иранский кинорежиссер Панахи получил шесть лет тюрьмы

В Иране суд приговорил режиссера Джафара Панахи к шести годам тюрьмы, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на иностранные СМИ.

Панахи задержали в Тегеране неделю назад из-за дела, приговор по которому вынесли 12 лет назад. Тогда ему назначили шестилетний тюремный срок за поддержку протестов против правительства. Он провел за решеткой два месяца, после чего его поместили под домашний арест и запретили выезжать из страны, а также снимать фильмы до 2030 года.

Режиссера снова арестовали 11 июля из-за участия в митинге. Он требовал освобождения своих коллег Мостафы Алеахмада и Мохаммада Расулофа. Суд решил, что Панахи должен провести за решеткой шесть лет. Отмечается, что его уже отправили в тюрьму «Эвин».