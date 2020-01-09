Иранский генерал предупредил, что Тегеран «более жестко отомстит врагу»

По данным информагентства, соответствующее заявление сделал глава отдела безопасности Генштаба ВС Ирана Абдолла Араги.

«Фактически, КСИР является одним из сильнейших вооружений руководства (страны — прим. ред.) и в ближайшем будущем жестче отомстит врагу», — обозначил генерал.

«Газета.ru» напомнила, что в ночь на восьмое января Корпус стражей исламской революции атаковал несколько военных объектов США, которые находятся на территории Ирака. Отмечается, что это была операция возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в ходе американской спецоперации в Ираке.