    18 февраля 2020, 11:51

    Иранский дипломат: Тегеран не будет говорить о новой ядерной сделке

    Артур Блянихов

    Советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи обозначил, что Тегеран не готов к новой сделке по ядерной программе взамен действующей. Дипломата процитировал портал News.ru.

    «Мы не будем говорить о новой сделке: какая гарантия, что ее будут соблюдать? Мы этот вопрос не обсуждаем», — подчеркнул Санаи.

    Он напомнил, что иранцы очень недовольны тем, что не получают выгоды от ядерной сделки. Кроме того, их не устраивает односторонний выход Вашингтона из СВД и недостаточные усилия «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) в рамках действующего соглашения.