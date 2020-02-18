Иранский дипломат: Тегеран не будет говорить о новой ядерной сделке

«Мы не будем говорить о новой сделке: какая гарантия, что ее будут соблюдать? Мы этот вопрос не обсуждаем», — подчеркнул Санаи.

Он напомнил, что иранцы очень недовольны тем, что не получают выгоды от ядерной сделки. Кроме того, их не устраивает односторонний выход Вашингтона из СВД и недостаточные усилия «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) в рамках действующего соглашения.