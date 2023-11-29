29 ноября 2023, 07:04
Иранский беспилотник засекли рядом с авианосцем США в Персидском заливе
Fox News: иранский дрон пролетел вблизи авианосца Eisenhower в Персидском заливе
Американских военных взволновал случай в международных водах Персидского залива. Иранский беспилотник вопреки предупреждениям пролетел рядом с авианосцем США Eisenhower, сообщил телеканал Fox News.
Официальный представитель США заявил журналистам, что иранский дрон засекли рядом с американским авианосцем 28 ноября. Корабль Eisenhower в это время находился в международных водах Персидского залива. БПЛА проигнорировал многочисленные предупреждения и приблизился к судну.
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«Американские военные считают инцидент небезопасным и непрофессиональным со стороны Ирана», — сообщил автор статьи.
Eisenhower стал вторым американским авианосцем, отправленным на Ближний Восток после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Он присоединился к авианосцу Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря.
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