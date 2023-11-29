Мир 29 ноября 2023, 07:04 Иранский беспилотник засекли рядом с авианосцем США в Персидском заливе Fox News: иранский дрон пролетел вблизи авианосца Eisenhower в Персидском заливе Iranian Army Office/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американских военных взволновал случай в международных водах Персидского залива. Иранский беспилотник вопреки предупреждениям пролетел рядом с авианосцем США Eisenhower, сообщил телеканал Fox News.

Официальный представитель США заявил журналистам, что иранский дрон засекли рядом с американским авианосцем 28 ноября. Корабль Eisenhower в это время находился в международных водах Персидского залива. БПЛА проигнорировал многочисленные предупреждения и приблизился к судну.

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«Американские военные считают инцидент небезопасным и непрофессиональным со стороны Ирана», — сообщил автор статьи.

Eisenhower стал вторым американским авианосцем, отправленным на Ближний Восток после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Он присоединился к авианосцу Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря.