Иранские журналисты извинились за «13 лет лжи» и ушли из СМИ

По данным издания, журналисты уволились на фоне протестов, которые произошли в Тегеране из-за крушения украинского Boeing. Один из уволившихся журналистов опубликовал свои извинения в соцсетях, однако позднее его пост был удален.

«Простите меня за те 13 лет, которые я врал», — написал он.

Кроме того, похожие извинения принесли несколько ведущих. Одна из них, проработавшая на телевидении более 20 лет, также решила навсегда порвать со СМИ. Она призналась, что больше не может работать в средствах массовой информации.

Уточняется, что 8 января в небе над Тегераном потерпел крушение украинский авиалайнер. На борту находились 176 пассажиров. Они все погибли. Позднее иранские военные объявили, что воздушное судно было ошибочно сбито средствами ПВО страны.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что виновным в трагедии не удастся «отвертеться» от ответственности.

«Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны», — обозначил глава украинского государства.