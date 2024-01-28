Мир 28 января 2024, 17:49 Иранские военные захватили судно с контрабандным топливом Tasnim: военные Ирана захватили танкер с топливом в Персидском заливе Iranian Army Office/Keystone Press Agency/globallookpress

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Иранские ВМС захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе, сообщило агентство Tasnim. Судно остановили по решению суда.

Командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград заявил, что корабль шел под флагом одного из государств Океании.

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«Находилось под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и было захвачено после входа в оперативный район ВМС», — передало издание.

Ранее Военно-морские силы армии Ирана по решению суда задержали нефтяной танкер США в водах Оманского залива. Однако Госдепартамент призвал Иран как можно быстрее освободить судно. Действия государства назвали незаконными и обвинили в попытке «подорвать международную торговлю». В ООН решили воздержаться от обвинений, хотя напомнили, что ситуация в сфере перевозок и без того тяжелая.