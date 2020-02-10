Иранские власти опровергли информацию о выводе американских войск

Накануне в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, что Америка выводит свои войска из 15 иракских баз. Они ссылались на слова члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими.

Тахсин аль-Хафаджи заявил, что это ложь. Как минимум, на территории Ирака не располагается такое количество американских военных баз. Кроме того, просьба европейских стран разработать график для вывода своих войск из Ирака — всего лишь слухи. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».